En ligne, le jeudi 28 avril à 18:30

**Si les aides financières sont indispensables à la mise en œuvre de certains projets, leur fonctionnement pose de multiples questions : conditions nécessaires, plafonds de revenus, dossiers à compléter, etc. Les différentes subventions existantes seront passées au peigne fin par une conseillère France Rénov’ et une conseillère Habitat Qualité, le 28 avril prochain lors d’une conférence en ligne organisée par GPSO Energie.** Ma Prime Rénov’, CEE, Eco-prêt à taux zéro.. : comment s’y retrouver dans la jungle des aides financières ? Quels sont les nouveaux barèmes, et les aides locales ? A quel moment effectuer sa demande ? Au sein de cette conférence en ligne, nos conseillères France Rénov’ feront le tour des subventions existantes et à venir pour l’habitat individuel. Elles vous partageront plusieurs retours d’expériences d’habitant.e.s qu’elles ont accompagné dans leurs démarches de demandes de subventions. **Infos pratiques :** Conférence en ligne 18h30 – 19h30 Les informations de connexion seront envoyées après l’inscription

Entrée gratuite sur inscription

En ligne Grand Paris Seine Ouest Meudon Le Val Hauts-de-Seine



