CONFÉRENCE / Quelles agricultures pour demain ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans

CONFÉRENCE / Quelles agricultures pour demain ? La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre. Jeudi 23 mai, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

La vie et la Terre sont bel et bien dynamiques. Les milieux bougent en permanence, de l’histoire géologique et paléontologique du vivant, jusqu’aux interactions des humains avec les autres espèces animales et végétales. La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre.

par Marie-Hélène Jeuffroy, directrice de recherche en agronomie à INRAE. Elle a travaillé avec les acteurs de l’agriculture à mettre au point des changements de pratiques (fertilisation azotée, réduction de l’usage des pesticides, etc.), mais également sur les difficultés et solutions envisagées pour stimuler ces changements.

Le monde agricole est impliqué dans de nombreuses crises environnementales (sols, biodiversité, climat). Pour accompagner les mutations agricoles, il faut comprendre comment s’est construite l’agriculture sur les dernières décennies. Les agriculteurs d’aujourd’hui ne peuvent être seuls face à ces enjeux. Découvrez les recherches scientifiques en cours visant à développer de nouvelles pratiques et analysant les leviers et les freins de cette transformation indispensable

Jeudi 23 mai à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2211845888070400003 »}]

