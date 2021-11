Carolles Carolles Carolles, Manche Conférence “Quelle mémoire pour les fusillés de 14-18 ?” Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

2021-11-14 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-14 19:00:00 19:00:00

Carolles Manche Carolles Eric Viot est invité à Carolles le dimanche 14 novembre. Il milite pour la réhabilitation des fusillés de la Première Guerre mondiale depuis une dizaine d’années. Il a écrit deux livres, une recherche historique « Fusillés non réhabilités » et un roman « Je n’ai rien pu faire ». Il a été entendu à de nombreuses reprises, à l’Assemblée nationale, à la commission Hollande sur les fusillés de la Grande Guerre. La conférence a pour titre : “Quelle mémoire pour les fusillés de 14-18 ?”.

