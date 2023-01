Conférence : Quelle forêt pour nos petits-enfants ? Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Conférence : Quelle forêt pour nos petits-enfants ? Jeudi 19 janvier à 18h30 au Méliès à Melle Par Martial Hommeau, ingénieur forestier Alors que les arbres ont besoin de plusieurs décennies pour atteindre leur maturité et assurer leur renouvellement, la société demande aujourd’hui à la forêt de relever, dans l’urgence, de multiples enjeux à la fois préoccupants et souvent contradictoires.

Si les bienfaits écologiques de la forêt font l’unanimité (effet bénéfique pour la biodiversité et le réchauffement climatique), sa valorisation économique (dans un contexte qui a vu de profondes mutations du marché du bois et des méthodes d’exploitation) est souvent mal perçue par une population de moins en moins rurale.

Organisée par le Centre Protestant de l'Ouest Participation libre

