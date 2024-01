Conférence Quel accompagnement pour les start-up de la transition énergétique ? Alpexpo Grenoble, vendredi 2 février 2024.

Conférence Quel accompagnement pour les start-up de la transition énergétique ? Prenez votre place pour Tech&Fest Vendredi 2 février, 10h45 Alpexpo Sur inscription

Tech&Fest, l’événement qui veut changer la donne !

Deux jours d’exploration intense, où plus de 100 speakers seront réunis pour partager leurs connaissances sur un sujet qui impacte et touche chacun de nous, l’innovation.

Et pour enrichir la multitude de sujets abordés, nous proposerons une conférence sur les défis de l’accompagnement pour les start-up de la transition énergétique.

Lieux Stand Grenoble Alpes Agora (Espace accompagnateur)

Avec :

Johanne Ulrich, EIT InnoEnergy

Philippe TOUSSAINT, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Guillaume Meleiro, Village by CA des Savoie

Animée par Alix Gauthier, Explora Project

Pourquoi cela vous concerne-t-il ?

Parce que ces start-up sont les architectes du changement, les visionnaires qui redéfinissent la manière dont nous pensons, produisons et consommons l’énergie.

Et devinez quoi ? Vous êtes parmi les 10 000 participants qui auront la chance de plonger au cœur de discussions percutantes sur l’impact de l’innovation sur notre futur.

Ce qui vous attend

Une programmation dédiée à l’accompagnement des start-up dans le pavillon IForum de Grenoble Alpes

Des conférences et masterclass sur les enjeux qui révolutionnent notre manière de travailler I.A générative, quantique, décarbonation de l’industrie, recherche et développement, recrutement et fidélisation des talents, future of work,…

Rejoignez-nous les 1ᵉ et 2 février à Grenoble pour célébrer ensemble le meilleur de l’innovation et pourquoi pas changer votre vision du futur ! ✨

Profitez de notre lien d’invitation pour le salon Tech&Fest qui aura lieux les 1ᵉ et 2 février 2024 à Alpexpo, Grenoble

Alpexpo 2 Av. d'Innsbruck, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

tech&fest conférence