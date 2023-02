Conférence : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ? Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Conférence : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ?, 27 avril 2023, Valence . Conférence : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ? Cinéma le Navire Valence Drome

2023-04-27 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-27 Valence

Drome EUR Conférence par Etienne Bimbenet, philosophe : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ? Valence

dernière mise à jour : 2022-07-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Cinéma le Navire Valence Drome Ville Valence lieuville Valence Departement Drome

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Conférence : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ? 2023-04-27 was last modified: by Conférence : Que nous arrive-t-il, un diagnostic historique possible ? Valence 27 avril 2023 Cinéma le Navire Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drome