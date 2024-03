Conférence « Qu’apportent les neurosciences à la compréhension des rêves ? » Le MoHo Caen, mercredi 13 mars 2024.

Conférence « Qu’apportent les neurosciences à la compréhension des rêves ? » Le MoHo Caen Calvados

Dans cette conférence, Géraldine Rauchs présentera des travaux récents de neurosciences permettant d’expliquer quand les rêves sont produits, quelles sont leurs caractéristiques et leurs bases cérébrales. Elle abordera également les différentes fonctions du rêve, notamment dans les processus de mémorisation et de régulation émotionnelle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 17:30:00

fin : 2024-03-13 19:00:00

Le MoHo 16 bis quai de l’Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie semaineducerveau@yahoo.fr

L’événement Conférence « Qu’apportent les neurosciences à la compréhension des rêves ? » Caen a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Caen la Mer