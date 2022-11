CONFÉRENCE : « QUAND PLAISIR ET DÉSIR RIMENT AVEC VIEILLIR » Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Conférence organisée par l’ASEPT (Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Lorraine) animée par le Dr Eric Kariger, gériatre.

Avec l’âge, la relation à soi, au couple, à la famille, à la vie sociale, évolue. Comment vivre au mieux ces changements tout en conservant bien-être et équilibre ? Le Dr Eric Kariger abordera avec rigueur, justesse, pudeur mais aussi humour tous les désirs et tous les plaisirs à maintenir au cours du vieillissement. Conférence organisée en partenariat avec la MSA Marne Ardennes Meuse, son échelon local de Woëvre Cote de Meuse, l’ILCG Pays de Madine, la Commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel. contact@aseptlorraine.fr +33 3 29 92 96 85 Salle de la Mairie 25 bis Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel

