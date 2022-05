CONFÉRENCE : QUAND L’ART CLASSIQUE INSPIRE L’ART URBAIN Montpellier, 11 juin 2022, Montpellier.

CONFÉRENCE : QUAND L’ART CLASSIQUE INSPIRE L’ART URBAIN Montpellier

2022-06-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-11 19:00:00 19:00:00

Montpellier Hérault

Amphithéâtre

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

11 juin 2022 ~ 17h

Historien de l’art, Cyrille Gouyette se passionne par les liens que l’on peut tisser entre les arts et les époques ; il aime bousculer repères et conventions, et inviter les arts à dialoguer ensemble. Egalement curateur, il collabore avec de nombreuses institutions et lieux d’art pour mettre en avant des artistes urbains.

Dans sa quête de transmission des connaissances, l’auteur a publié deux ouvrages visant à montrer les rapports entre street art et art classique. C’est cette « street histoire de l’art » que viendra nous conter Cyrille Gouyette, accompagné des artistes Mara, Olivier Bonhomme, Arkane et Gaëtan Vaguelsy.

serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00

Amphithéâtre

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

11 juin 2022 ~ 17h

Historien de l’art, Cyrille Gouyette se passionne par les liens que l’on peut tisser entre les arts et les époques ; il aime bousculer repères et conventions, et inviter les arts à dialoguer ensemble. Egalement curateur, il collabore avec de nombreuses institutions et lieux d’art pour mettre en avant des artistes urbains.

Dans sa quête de transmission des connaissances, l’auteur a publié deux ouvrages visant à montrer les rapports entre street art et art classique. C’est cette « street histoire de l’art » que viendra nous conter Cyrille Gouyette, accompagné des artistes Mara, Olivier Bonhomme, Arkane et Gaëtan Vaguelsy.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-28 par PIERRESVIVES