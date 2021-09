Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Conférence “Quand l’agriculture travaille avec la nature” avec Jacques Caplat Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 7 octobre à 19:00

### A l’occasion de l’exposition _Paysans designers, un art du vivant_, le madd-bordeaux accueille l’auteur d’un ouvrait qui paraitra en septembre aux éditions Actes Sud. **Rencontre avec Jacques Caplat autour de son livre U**_**ne agriculture qui répare la planète**_ **co-signé avec Vandana Shiva.** Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller agricole en chambre d’agriculture, puis animateur à la fédération nationale d’agriculture biologique. Il a notamment participé à la création du réseau Semences paysannes et s’est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud. Il est l’auteur de nombreux rapports et conférences sur l’agriculture biologique, ainsi que des livres _Changeons d’agriculture_ (2014) et L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité. _Démonstration_ (2012), _Deux mains dans la terre_ (2021). Cette rencontre sera suivie d’une visite de l’exposition avec Jacques Caplat. En collaboration avec la Librairie Mollat

Gratuit – nombre de place limité – réservation conseillée

2021-10-07T19:00:00 2021-10-07T21:00:00

