Conférence : "Quand la musique classique rencontre la guitare électrique"
2021-11-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-18 21:00:00 21:00:00
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse
5, rue Bouverie
Montélimar

De la musique classique, un quatuor à cordes… mais les archets ont laissé place aux médiators : trois guitares électriques et une basse réinterprètent un répertoire d'exception en version saturée.

