Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire Barbentane, 9 juin 2022, Barbentane. Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

2022-06-09 17:00:00 – 2022-06-09 Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire (1920-1970) . r nCommentaires Danièle Martin. r r nRéservation conseillée. Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire . +33 4 32 60 16 21 Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire (1920-1970) . r nCommentaires Danièle Martin. r r nRéservation conseillée. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Barbentane, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Barbentane Adresse Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Ville Barbentane lieuville Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Departement Bouches-du-Rhône

Barbentane Barbentane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbentane/

Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire Barbentane 2022-06-09 was last modified: by Conférence Quand la Mode rencontre l’Art et l’Histoire Barbentane Barbentane 9 juin 2022 Barbentane Bouches-du-Rhône

Barbentane Bouches-du-Rhône