Conférence : Quand la guerre éclate en Europe (1914-2022) Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Conférence : Quand la guerre éclate en Europe (1914-2022) Martel, 18 janvier 2023, Martel . Conférence : Quand la guerre éclate en Europe (1914-2022) Palais de la Raymondie Place de la halle Salle Duguesclin Martel Lot Place de la halle Palais de la Raymondie

2023-01-18 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-18

Place de la halle Palais de la Raymondie

Martel

Lot Laurent Wirth, historien, aborde un sujet d’actualité en ce début d’année 2023. Une vision sur un siècle du continent européen face aux dangers de guerre.

Tout public. +33 6 84 07 60 24 amis du musée

Place de la halle Palais de la Raymondie Martel

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Autres Lieu Martel Salle Duguesclin Adresse Martel Lot Place de la halle Palais de la Raymondie Ville Martel lieuville Place de la halle Palais de la Raymondie Martel Departement Lot

Martel Salle Duguesclin Martel Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martel/

Conférence : Quand la guerre éclate en Europe (1914-2022) Martel 2023-01-18 was last modified: by Conférence : Quand la guerre éclate en Europe (1914-2022) Martel Martel Salle Duguesclin 18 janvier 2023 Lot Martel Palais de la Raymondie Place de la halle Salle Duguesclin Martel Lot

Martel Lot