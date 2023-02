Conférence – Quand la Chine s’éveille verte, avec Nathalie Bastianelli NEOMA Business School | Paris, 23 mars 2023, Paris.

Le jeudi 23 mars 2023

de 17h00 à 18h30

. gratuit

L’Institut Confucius de NEOMA vous invite à la conférence “Quand la Chine s’éveille verte” avec Nathalie Bastianelli sur les engagements écologiques de la société civile chinoise

Lieu : Institut Confucius – NEOMA Business School Campus PARIS

Salle SC0405 (4ème étage)

6 rue Vandrezanne – 75013 Paris

Nathalie Bastianelli est conférencière, auteure et accompagne les PME vers une transition écologique à travers son activité de conseil Authentika. Ancienne PDG de deux filiales du groupe de communication international Havas à Pékin et Shanghai, Nathalie Bastianelli a créé en Chine l’ONG ‘WeBelongToChange’ dédiée à la promotion d’une consommation durable et consciente. Elle a organisé un forum annuel éponyme pendant 5 ans pour promouvoir les solutions et innovations durables chinoises et internationales, il a été suivi en direct par plusieurs millions d’internautes chinois sur les plateformes locales de livestream. Cette entrepreneuse engagée veut croire au réveil écologique des Chinois et a livré son témoignage dans un livre « Quand la Chine s’éveille verte… un témoignage sur les engagements écologiques de la société civile chinoise” (Éditions de l’Aube, une version anglaise est prévue en 2023).

INSCRIPTIONS https://forms.gle/dHPtSfaKBFf2TWfo9

Plus d’informations :

victor.bernard@neoma-bs.fr

NEOMA Business School | Paris 6, rue Vandrezanne 75013 Paris

