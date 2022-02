Conférence « Pyrénées, une expérience du paysage » Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Conférence « Pyrénées, une expérience du paysage » Lourdes, 17 mars 2022, Lourdes. Conférence « Pyrénées, une expérience du paysage » au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Lourdes

2022-03-17 18:00:00 – 2022-03-17 au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées Conférence « appel d’air » : « Pyrénées, une expérience du paysage » par Martin de la Soudière à partir de 18h. Entrée libre. * Cycle de Conférences « Appel d’Air » Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. Ce jeudi 17 mars 2022, découvrez la conférence Appel d’Air « Pyrénées, une expérience du paysage » au Palais des Congrès de Lourdes. https://www.facebook.com/chateaufort.museepyreneen.lourdes Conférence « appel d’air » : « Pyrénées, une expérience du paysage » par Martin de la Soudière à partir de 18h. Entrée libre. * Cycle de Conférences « Appel d’Air » Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Ville Lourdes lieuville au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Conférence « Pyrénées, une expérience du paysage » Lourdes 2022-03-17 was last modified: by Conférence « Pyrénées, une expérience du paysage » Lourdes Lourdes 17 mars 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées