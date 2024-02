Conférence Purpurkopf le plus vieux château d’Alsace ? Rosheim, vendredi 16 février 2024.

Apprenez-en plus sur ce site étonnant avec Tristan Martine, maître de conférences en histoire médiévale et Florent Minot, archéologue territorial d’Archéologie Alsace.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 21:30:00

Halle du marché

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est alphonse.troestler@orange.fr

