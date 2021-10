Conférence publique «Tout savoir sur les modes de production agricole» Maison des associations socio-politiques, 14 octobre 2021, Genève.

Programme de la soirée: **Introductions** « Normes et labels » Francesco Dal Sasso, enseignant vacataire HEPIA et adjoint scientifique (Etat – OCAN) « Nouvelles techniques agro-écologiques : l’exemple de l’agriculture de conservation » Nicolas Courtois, conseiller agricole AgriGenève **Table ronde** « Enjeux et défis d’une reconversion biologique » Avec des représentant·e·s de la production genevoise (conventionnelle et bio) ; modération Pascaline Minet, Le Temps Maison des associations, Salle Gandhi-Carlson rue des Savoises 15 Organisation : Ville de Genève ; ma-terre ; Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne (MAPC) Entrée libre – certificat COVID exigé Cet événement est organisé dans le cadre du [Forum sur l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable)

Gratuit

Ne manquez pas la conférence et table ronde pour tout connaître sur les modes de production en agriculture et sur les labels, organisées dans le cadre du Forum de l’alimentation durable.

Maison des associations socio-politiques des Savoises 15, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T18:30:00 2021-10-14T21:00:00