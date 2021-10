Montargis Salle des Fêtes de Montargis Loiret, Montargis Conférence publique sur la vaccination chez les jeunes Salle des Fêtes de Montargis Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Montargis

Conférence publique sur la vaccination chez les jeunes Salle des Fêtes de Montargis, 19 octobre 2021, Montargis. Conférence publique sur la vaccination chez les jeunes

Salle des Fêtes de Montargis, le mardi 19 octobre à 20:00

La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Gâtinais-Montargois, en partenariat avec la Ville de Montargis, organise une conférence publique sur la vaccination chez les jeunes, mardi 19 octobre de 20h à 21h30, à la Salle des fêtes de Montargis. Les conférenciers : – Dr Fabienne KOCHERT, pédiatre à Orléans et présidente de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) ; – Dr Jean-Michel DUPRÉ, pédiatre à Montargis, ancien chef de pôle et chef de service de pédiatrie au CHAM, retraité de la fonction publique, consultant de pédiatrie au CHAM dans le cadre du GCS. Modérateur : Dr Maurice CIRAS, médecin généraliste à Vimory. Mardi 19 octobre 2021 de 20h à 21h30 Salle des Fêtes de Montargis 1 rue Franklin-Roosevelt Pass sanitaire obligatoire ou test PCR-72h Port du masque obligatoire

Entrée libre

Conférence publique sur la vaccination chez les jeunes Salle des Fêtes de Montargis 45200 Montargis Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu Salle des Fêtes de Montargis Adresse 45200 Montargis Ville Montargis lieuville Salle des Fêtes de Montargis Montargis