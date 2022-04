Conférence publique Espace Simone Veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Conférence publique organisée par le département de musiques traditionnelles Entrée libre Voyage en Terres Mandingues avec Alban Guyonnet Espace Simone Veil 2 rue de la providence 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T20:00:00 2022-05-23T21:30:00

