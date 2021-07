Olemps Hôpital de Cayssiols Aveyron, Olemps Conférence « Psychiatrie et santé mentale aujourd’hui » Hôpital de Cayssiols Olemps Catégories d’évènement: Aveyron

Hôpital de Cayssiols, le samedi 18 septembre à 16:00

Conférence proposée dans le cadre de la journée de célébration des 90 ans du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez

Dans la limite des places disponibles

Avec Valérie Sabran, psychiatre, Philippe Nekrouf, médecin généraliste et président de la CPTS du Nord-Aveyron, et Jacqueline Fraissenet, déléguée départementale de l’Unafam. Hôpital de Cayssiols Cayssiols 12510 Rodez Olemps Aveyron

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:15:00

