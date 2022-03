Conférence : Proust au temps de la Grande Guerre, de Combray à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Conférence : Proust au temps de la Grande Guerre, de Combray à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois, 27 mars 2022, Fère-en-Tardenois. Conférence : Proust au temps de la Grande Guerre, de Combray à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois

2022-03-27 – 2022-03-27

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois 0 0 Marcel Proust fait une large place à l’évocation de la Grande Guerre dans

Le Temps retrouvé, dernier volume de À la recherche du temps perdu. Dans

son ouvrage Proust et la stratégie militaire, Luc Fraisse éclaire les sources dont

Proust s’inspire à ce sujet, en particulier à travers les chroniques militaires de la

presse. Il souligne comment, à la faveur de la réédition de Du côté de chez

Swann par Gallimard en 1919, il raccorde la géographie de Combray, le village

fictif de l’enfance du Narrateur inspiré d’Illiers-Combray près de Chartres, au front

champenois. Et comment, dans l’Aisne, Fère-en-Tardenois participe alors de ce

nouveau contexte territorial.

Réservation auprès de l'Adama au 03 23 24 60 09 ou adama@aisne.fr

Fère-en-Tardenois

