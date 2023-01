Conférence proposée par Asters-CEN74 « le retour du lynx » Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Asters-CEN74 vous propose une projection du film documentaire « le retour du lynx » de Laurent Geslin qui depuis 10 ans observe le lynx boréal dans la chaîne jurassienne. La soirée se poursuivra par un échange avec un garde de la réserve naturelle. Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc

