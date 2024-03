Conférence : propos et discriminations à caractère racial Université d’Angers-Campus de Cholet Cholet, mardi 19 mars 2024.

Conférence : propos et discriminations à caractère racial Le campus de Cholet de l’Université d’Angers organise un temps d’information avec la Licra Angers entre autres sur le thème des infractions à caractère racial et antisémite Mardi 19 mars, 10h00 Université d’Angers-Campus de Cholet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Le campus de Cholet de l’Université d’Angers organise un temps d’information pour rappeler quelles sont les infractions à caractère racial et antisémite et quelles sont les sanctions encourues. Cette conférence est obligatoire pour les étudiant·es en première année inscrit·es dans une formation à Cholet.

Intervenantes :

Hanan Zahouani, présidente de la section angevine de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) et juriste, présentera les infractions à caractère racial et antisémite et les sanctions pénales encourues.

Bérangère Taxil, professeure en droit public à l’Université d’Angers, présentera la procédure et les sanctions disciplinaires au sein de l’université.

Université d’Angers-Campus de Cholet cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

LICRA