Conférence Promenades artistiques avec Marc Chauveau Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, samedi 16 mars 2024.

Conférence Promenades artistiques avec Marc Chauveau Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Historien de l’art de formation, Marc Chauveau s’intéresse tout particulièrement à l’art du 20ème siècle et à l’art contemporain. Il donne de nombreuses conférences sur l’architecture ou sur le thème du spirituel dans l’art moderne et contemporain et organise des voyages culturels à travers la France.

Après vingt années passées au couvent de La Tourette construit par Le Corbusier où il a organisé des expositions d’art contemporain, il poursuit à Paris sa mission de dialogue avec les artistes de notre époque en tant que commissaire d’exposition.

Son souhait est de rendre accessible l’art contemporain au plus grand nombre et de découvrir la dimension spirituelle présente au cœur des œuvres.

Il proposera 4 conférences illustrées et commentées d’1h30 à 2h00 et vous irait à la découverte de chemins d’artistes contemporains Germaine Richier, Anne-Eva Bergman, Anne et Patrick Poirier, Nicolas de Stael.

Samedi

14h00-16h00 Germaine RICHIER, Puissance et humanité d’une création

16h30-18h00 Anna-Eva BERGMAN, Lumières du Nord

Dimanche

10h00-12h00 Anne et Patrick POIRIER, Une histoire de mémoire

14h00-16h00 Nicolas de STAËL, Parcours d’une œuvre fulgurante .

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

