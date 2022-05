CONFERENCE PROMENADE PATRIMOINE “DU ROMAN AU BAROQUE ” Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges 28 EUR Venez découvrir ou redécouvrir certains joyaux du patrimoine vosgien !

Sous la conduite de Jean-Pierre Doyen, historien spécialiste du patrimoine vosgien Les déplacements sont prévus en voiture particulière, pensez à covoiturer !

Pour faciliter la mise en œuvre du covoiturage,merci de nous faire savoir par retour sur ce courriel si vous avez des places libres…

RDV sur le Parking du Musée de l’image à 9h Inscription (repas) = 28 € / personne – renseignements au 06 28 35 60 27 – clôture des inscriptions le 31 mai +33 6 28 35 60 27 SOCIETE D’EMULATION vOSGES

