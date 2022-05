CONFÉRENCE PROMENADE : PAIMBOEUF, UN PATRIMOINE MARITIME Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONFÉRENCE PROMENADE : PAIMBOEUF, UN PATRIMOINE MARITIME
21 mai 2022
Quai Sadi-Carnot Le Hangar, Paimbœuf

Pour leur 40 ans la Société des Historiens du pays de Retz vous propose une conférence promenade : Paimboeuf, un patrimoine maritime. Véronique Mathot vous propose de (re) découvrir l'histoire de Paimboeuf à travers son patrimoine maritime. Courant au fil du fleuve, c'est une longue ligne de maisons qui a donné forme au pittoresque site de Paimboeuf. Edifiées pour certaines d'entre elles au XVIIème et XVIIIème siècle, ces maisons ont une allure qui reflète les diverses étapes de l'histoire maritime de la petite ville.

contact@shpr.fr +33 2 51 74 63 73 https://www.shpr.fr/index.php

