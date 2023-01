Conférence Projection sur l’histoire de la Pointe du Cap Ferret Arcachon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Conférence Projection sur l’histoire de la Pointe du Cap Ferret Arcachon, 28 janvier 2023, Arcachon . Conférence Projection sur l’histoire de la Pointe du Cap Ferret 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde

2023-01-28 15:30:00 – 2023-01-28 17:00:00 Arcachon

Gironde A 15 h 30, conférence « Histoire du Cap-Ferret » par Benoît Bartherotte. A 15 h 30, conférence « Histoire du Cap-Ferret » par Benoît Bartherotte. +33 6 87 49 75 90 HTBA droits reserves

Arcachon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Conférence Projection sur l’histoire de la Pointe du Cap Ferret Arcachon 2023-01-28 was last modified: by Conférence Projection sur l’histoire de la Pointe du Cap Ferret Arcachon Arcachon 28 janvier 2023 11 Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde Arcachon Gironde

Arcachon Gironde