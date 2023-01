Conférence-projection sur l’art Trouville-sur-Mer, 8 février 2023, Trouville-sur-Mer .

Conférence-projection sur l’art

64 Rue Général Leclerc Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer Calvados Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc

2023-02-08 17:00:00 – 2023-02-08

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc

Trouville-sur-Mer

Calvados

À partir d’un film documentaire sur un artiste ou un courant, Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier, apporte des éclairages et une vision sur l’art et le thème du jour.

> Mercredi 8 février, 17h :

Conférence autour des artistes : Artemisia GENTILESCHI, Guda HOMILIAR., Sofonisba ANGUISSOLA, Mary BEALE

> Mercredi 22 février, 17h :

Conférence autour des artistes : Élisabeth-Louise VIGEE-LEBRUN, Angelica KAUFFMANN, Marie-Guillemine BENOIST, Rosa BONHEUR

> Mercredi 29 mars, 17h :

Conférence autour des artistes : Berthe MORISOT, Mary CASSATT, Eva GONZALES, Mary BASHKIRTSEFF

> Mercredi 26 avril, 17h :

Conférence autour des artistes : Camille CLAUDEL, Suzanne VALADON, Paula MODERSOHN BECKER –

Natalie GONTCHAROVA

> Mercredi 31 mai, 17h :

Conférence autour des artistes : Marie LAURENCIN., Sonia DELAUNAY, Hannah HOCH, Georgia O’KEEFFE

> Mercredi 28 juin, 17h :

Conférence autour des artistes : Sophie TAUEUBER-ARP, Marianne BRANDT, Claude CAHUN, Germaine KRULL

> Mercredi 26 juillet, 17h :

Conférence autour des artistes : Tamara de LEMPICKA, Alice NEEL, TOYEN, Maria-Elena VIERA DA SILVA

> Mercredi 30 août, 17h :

Conférence autour des artistes : Dora MAAR, Dorothea TANNING, Louise BOURGEOIS, Meret OPPENHEIM

> Mercredi 27 septembre, 17h :

Conférence autour des artistes : Leonora CARRINGTON, Judith REIGL, Joan MITCHELL> Etel ADNAN

> Mercredi 25 octobre, 17h :

Conférence autour des artistes : Yayoi KUSAMA, Niki de SAINT-PHALLE, Yoko ONO, Sheila HICKS

> Mercredi 29 novembre, 17h :

Conférence autour des artistes : Paula REGO, Eva HESSE, Annette MESSAGER, Barbara KRUGER

> Mercredi 13 décembre, 17h :

Conférence autour des artistes : Marina ABRAMOVIC, ORLAN, Sophie CALLE, Cindy SHERMAN, Laure PROUVOST

Entrée libre, réservation conseillée au 02 31 88 16 26

+33 2 31 88 16 26

