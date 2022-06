CONFÉRENCE-PROJECTION : LES FORTS DE LA PLACE D’ÉPINAL Chaumousey Chaumousey Catégories d’évènement: 88390

Chaumousey

CONFÉRENCE-PROJECTION : LES FORTS DE LA PLACE D’ÉPINAL Chaumousey, 10 juin 2022, Chaumousey. CONFÉRENCE-PROJECTION : LES FORTS DE LA PLACE D’ÉPINAL Chaumousey

2022-06-10 – 2022-06-10

Chaumousey 88390 Chaumousey Comment Epinal est devenue une place forte ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir en revenant sur l’après-guerre de 1870 et la transformation militaire de la ville, notamment avec la construction de ses forts. +33 6 30 14 33 49 https://pays-epinal.fr/pah/ Pays d’Épinal Coeur des Vosges

Chaumousey

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 88390, Chaumousey Autres Lieu Chaumousey Adresse Ville Chaumousey lieuville Chaumousey Departement 88390

Chaumousey Chaumousey 88390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumousey/

CONFÉRENCE-PROJECTION : LES FORTS DE LA PLACE D’ÉPINAL Chaumousey 2022-06-10 was last modified: by CONFÉRENCE-PROJECTION : LES FORTS DE LA PLACE D’ÉPINAL Chaumousey Chaumousey 10 juin 2022 88390 Chaumousey

Chaumousey 88390