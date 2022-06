Conférence-projection « Les 60 ans du France »

Conférence-projection « Les 60 ans du France », 18 juin 2022, . Conférence-projection « Les 60 ans du France »

2022-06-18 – 2022-06-18 18 EUR Venez participer à cette manifestation organisée en partenariat avec l’association des amis d’Edgard Pillet.

– A 17h, RV devant la sculpture Hommage à Edgard Pillet au port de St Christoly, et départ de la visite commentée des collections à la Casa Pillet.

– A 19h, un cocktail-dînatoire sera servi à l’Espace culturel, en présence du Maire et du Réalisateur-conférencier (sur réservation avant le 10 juin).

– A partir de 21h, vous pourrez assister la la projection-conférence sur les 60 ans du France dans la salle Edgard Pillet de la commune. Venez participer à cette manifestation organisée en partenariat avec l’association des amis d’Edgard Pillet.

– A 17h, RV devant la sculpture Hommage à Edgard Pillet au port de St Christoly, et départ de la visite commentée des collections à la Casa Pillet.

– A 19h, un cocktail-dînatoire sera servi à l’Espace culturel, en présence du Maire et du Réalisateur-conférencier (sur réservation avant le 10 juin).

– A partir de 21h, vous pourrez assister la la projection-conférence sur les 60 ans du France dans la salle Edgard Pillet de la commune. Venez participer à cette manifestation organisée en partenariat avec l’association des amis d’Edgard Pillet.

– A 17h, RV devant la sculpture Hommage à Edgard Pillet au port de St Christoly, et départ de la visite commentée des collections à la Casa Pillet.

– A 19h, un cocktail-dînatoire sera servi à l’Espace culturel, en présence du Maire et du Réalisateur-conférencier (sur réservation avant le 10 juin).

– A partir de 21h, vous pourrez assister la la projection-conférence sur les 60 ans du France dans la salle Edgard Pillet de la commune. Mairie St Christoly dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville