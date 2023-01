Conférence : procès Léon Blum Bergerac, 11 mars 2023, Bergerac .

Conférence : procès Léon Blum

Salle de l'orangerie Rue Lakanal Bergerac Dordogne

2023-03-11 15:00:00 – 2023-03-11

Salle de l’orangerie Rue Lakanal

Bergerac

Dordogne

11 juin 1940 : la France stupéfaite se découvre vaincue. Le 20 juin à la radio, le maréchal Pétain désigne les responsables : l’esprit de jouissance, les lois sociales et donc le Front populaire avec à sa tête Léon Blum. Le 15 septembre, ce dernier est arrêté. Son procès s’ouvre enfin le 19 février 1942 : Blum y est accusé d’avoir favorisé la défaite. Plus de 150 journalistes venus du monde entier vont couvrir le procès de Riom. L’ancien Président du conseil encourt la peine capitale mais, en fin politique et ancien magistrat, il se défend seul. Avec courage et habilité, il va retourner le procès contre ses accusateurs. Le scandale sera immense et conduira à suspendre les audiences dès le 11 avril. C’est cette défense, à la fois juridique et politique, que nous exposerons et expliquerons.

Par Jean-Charles Jobart, Magistrat, Sous-Préfet de Bergerac

Salle de l’orangerie Rue Lakanal Bergerac

