L’Espace d’Art Contemporain – POULET DE GRUISSAN, le vendredi 22 octobre à 16:30

Les Editions Privat à Toulouse où paraissent les aventures de Violette Mirgue, reste une des rares maisons d’éditions françaises implantée en région avec un rayonnement national. La librairie narbonnaise Libellis présentera également une sélection des ouvrages des Editions Privat.

Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles. Pass Sanitaire.

Conférence animée par Dominique Auzel, directeur des Editions Privat à Toulouse. L’Espace d’Art Contemporain – POULET DE GRUISSAN 20 av de la Douane Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T16:30:00 2021-10-22T18:00:00

