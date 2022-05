Conférence Présentation des Écrits sur l’art de Jean Cocteau par David Gullentops. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 4 juin 2022, Menton.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 4 juin à 14:30

Conférence Présentation des Écrits sur l’art de Jean Cocteau par David Gullentops. L’ouvrage qui vient de paraître sous le titre Écrits sur l’art rassemble des articles, des préfaces, des hommages et des études monographiques que Jean Cocteau a consacrés aux artistes qu’il a côtoyés et admirés. Parmi eux figurent les principaux représentants de l’avant-garde : Gleizes, Picasso, Braque, Dalí, Delaunay, Modigliani, Dufy, Matisse, Lipchitz, Lurçat, Picabia, Man Ray et De Chirico, mais également des femmes artistes qu’il plaçait à même hauteur que les hommes : Abbott, Krull, Madame d’Ora, Laurencin, Lagut, Fini, Vautier. Le volume contient aussi des hommages adressés aux maîtres du passé que Cocteau a pris pour modèles : le Greco, le Douanier Rousseau, Watteau, Toulouse-Lautrec, Cappiello, Vermeer, Cézanne, Tiepolo, Rembrandt, de Vinci, Van Gogh, Morisot, Ingres, Delacroix ; ainsi que des témoignages de soutien aux jeunes créateurs en qui il voyait des précurseurs dans leur domaine : Bérard, Harold, Bellmer, Clergue, Buffet, Mathieu, Moretti. Lors de sa présentation, David Gullentops montre, à l’aide d’une série d’images, comment Cocteau s’est inspiré d’un grand nombre de ces artistes et comment il est parvenu à développer un modèle unique de la création artistique – ce qu’il nomme « poésie » – qui unit l’ensemble des qualités provenant de ses différentes disciplines : le dessin, la caricature, la peinture, la décoration d’intérieur, le décor de théâtre, la mode, la photographie, la sculpture, la céramique et la tapisserie. David Gullentops est professeur de littérature française à l’Université de Bruxelles (VUB), spécialiste de l’intermédialité artistique et directeur des Cahiers Jean Cocteau. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Cocteau et le coéditeur des Œuvres poétiques complètes de Jean Cocteau dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

gratuit, entrée libre

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



