Médiathèque du Grand Narbonne, le vendredi 17 septembre à 18:00

Présentation de la Gazette du Patrimoine N°3, une occasion de connaître les dernières nouvelles du patrimoine, de découvrir les acquisitions de l'année et les trouvailles dans nos fonds.

Médiathèque du Grand Narbonne
1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00

