Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Édition après édition, la programmation se renforce : concerts symphoniques, musique de chambre, musiciens de la Méditerranée, grandes voix lyriques ou artistes de l’Académie, Un mot résume cette programmation : diversité. Conférence animée par Jérôme Brunetiere, Secrétaire général du Festival et Directeur de l’Académie et de la programmation Méditerranée, à la Manufacture cinéma amisdufestival@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/ Édition après édition, la programmation se renforce : concerts symphoniques, musique de chambre, musiciens de la Méditerranée, grandes voix lyriques ou artistes de l’Académie, Un mot résume cette programmation : diversité. Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

