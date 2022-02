Conférence préparatoire au Festival d’Art lyrique 2022 Aix-en-Provence, 16 mars 2022, Aix-en-Provence.

Conférence préparatoire au Festival d’Art lyrique 2022 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-16 20:00:00 20:00:00 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La création d’Idomeneo, re di Creta, opéra de W.A. Mozart sur un livret de Giambattista Varesco, le 29 janvier 1781, signe l’assimilation par le compositeur des données propres à la réforme de l’opéra entreprise par C.W. Gluck.



En intégrant la nouvelle approche souhaitée par ce dernier, Mozart signe l’une de ses partitions lyriques les plus personnelles et les plus abouties. Loin de limiter son inspiration ou de paralyser son sens du théâtre, le cadre pourtant contraint de l’Opera séria devient celui de la présentation d’une galerie de personnages parmi les plus aboutis que la plume du musicien ait eu à camper. La surprenante modernité, le souffle vivifiant qui souffle sur le genre lyrique, l’absolue maîtrise des moyens musicaux et expressifs font de cette œuvre un point d’aboutissement dans la geste lyrique de Mozart, que la conférence se propose d’explorer.

Idoménée de Mozart, une conférence animée par Lionel Pons. A voir en Zoom également.

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

