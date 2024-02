Conférence préparatoire au festival 2024 Pelléas et Mélisande de Claude Debussy Sas du bistrot de la Manufacture Aix-en-Provence, mercredi 13 mars 2024.

Conférence préparatoire au festival 2024 Pelléas et Mélisande de Claude Debussy Sas du bistrot de la Manufacture Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pelléas et Mélisande de Claude Debussy par Lionel Pons.

Avec Pelléas et Mélisande, Claude Debussy (1862-1918) ouvre dans le domaine lyrique un espace intensément personnel qui, certes, doit beaucoup à l’atmosphère symboliste de la pièce de Maurice Maeterlinck (1862-1949), mais repose également sur les choix du compositeur en matière de couleur d’orchestre, d’utilisation de la voix, de prosodie, de progression dramaturgique. L’alliage subtil entre une profonde intensité émotionnelle et une pudeur dont jamais la musique ne se départit donne à cet ouvrage une profondeur et un relief qui lui confèrent bien ce statut de no man’s land de l’art lyrique que lui reconnaissait le musicologue et chef d’orchestre René Leibowitz (1913-1972). La conférence se propose de vous entraîner à la rencontre de quelques-uns des aspects et des visages de cette œuvre hors-normes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:30:00

fin : 2024-03-13 20:00:00

Sas du bistrot de la Manufacture 8/10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

