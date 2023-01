Conference préparatoire à un voyage a Bruxelles Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Conference préparatoire à un voyage a Bruxelles Aix-en-Provence, 28 janvier 2023
24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d'Agoult

2023-01-28 14:30:00 – 2023-01-28 16:00:00

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 La conférence portera sur le rayonnement de l’architecture bruxelloise et de mouvements architecturaux belges, en jouant de comparaisons avec des architectes majeurs d’autres pays, qu’ils aient été influencés ou influenceurs. Au travers d’illustrations variées, nous chercherons à montrer en quoi il existe des spécificités et des caractères typiques à Bruxelles. Conférence animée par Éric Dussol, architecte dplg +33 4 42 92 63 53 Les Amis du Festival d’Aix Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

