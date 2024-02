Conférence préparatoire à la retransmission du MET La force du destin Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence, vendredi 8 mars 2024.

La Force du Destin de Giuseppe Verdi par Olivier Braux.

Le meurtre accidentel du père de haute noblesse par l’amant de « sang mêlé », suivi de la fuite au désert de l’orpheline poursuivie par la vengeance implacable de son frère qui la tuera pendant qu’elle prie dans la solitude telle est la trame de cette œuvre monumentale qui, sur les champs de bataille d’Espagne et d’Italie, enrôle une cantinière à la Offenbach, un moine bouffe et son Supérieur, parangon de clémence dans un monde erratique. C’est le ténébrisme espagnol de cette fresque mêlant tragique et burlesque qui lui donne cette odeur de soufre, de poudre et de sang. EUR.

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 19:30:00

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

