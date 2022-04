Conférence préparatoire à la retransmission du MET du 7 mai 2022 Aix-en-Provence, 6 mai 2022, Aix-en-Provence.

Hôtel de Gaillard d'Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-05-06 18:00:00 – 19:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

5 5 Pour composer son dernier opéra, le plus moderne, s’appropriant tout ce qui peut servir son lyrisme dans les nouveaux courants du XXe siècle, Puccini fait un bond en arrière dans la Chine immémoriale. Accumulant les ambiances les plus contrastées, des histoires de fantômes à la Commedia dell’arte, hétéroclites et pourtant soudées par des transitions magiques, un premier acte géant conduit à la déclamation extraterrestre de la Princesse vierge posant ses redoutables énigmes. L’opéra s’achève sur le sacrifice d’une petite esclave qui, par réversibilité des mérites, éveillera la terrible Turandot à l’amour.

Conférence sur Turandot de Puccini, animée par Olivier Braux, conseiller culturel des amis du festival

amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

