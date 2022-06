Conférence préparatoire à la retransmission du met du 4 mai 2022 : Hamlet de Brett Dean Aix-en-Provence, 3 juin 2022, Aix-en-Provence.

Conférence préparatoire à la retransmission du met du 4 mai 2022 : Hamlet de Brett Dean Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-06-03 – 2022-06-03 Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100

5 5 Avec Hamlet, Brett Dean, compositeur australien né en 1961, nous montre ce que peut être un opéra d’aujourd’hui : une musique sans concession, mais écrite pour la voix, dans l’amour des voix. Le chœur se fait entendre, sur un texte, sur de simples sons, sous la voix des solistes, ou comme élément musical indépendant. Dès les premières minutes de l’opéra, on comprend qu’on a affaire à une œuvre où l’oreille, sans être caressée par aucune facilité passéiste, trouvera néanmoins son compte. « The rest is silence », comme les dernières paroles du héros.

L’opéra « Hamlet » du compositeur contemporain Brett Dean au Metropolitan de New-York

amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/

