Conférence préparatoire a la production du festival d'Aix-en-Provence 2024 Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence, mardi 9 avril 2024.

Songs and Fragments, Peter Maxwell Davies et György Kurtag par Daniel Dahl. Introduction à Songs and Fragments

Découverte des univers des deux compositeurs associés dans cette production du Festival d’Art Lyrique, Peter Maxwell Davies (1934-2016) et Gyorgy Kurtag ( 1926- ), l’un enfant sauvage de la musique contemporaine anglaise selon la BBC, mais néanmoins musicien de la reine , l’autre maître de l’aphorisme, et dont le mot préféré est peut-être . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:30:00

fin : 2024-04-09 20:00:00

Atelier de la Manufacture 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

