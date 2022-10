Conférence préparatoire à la production de l’Opéra de Marseille : Giovanna d’Arco Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Conférence préparatoire à la production de l'Opéra de Marseille : Giovanna d'Arco
Aix-en-Provence, 4 novembre 2022

2022-11-04 18:00:00 – 2022-11-04 19:30:00

Bouches-du-Rhne EUR 5 5 Le dauphin Charles (pardon, Carlo !), sur le point de renoncer à la lutte contre les Anglais, rencontre une jeune paysanne, Giovanna, que son père croit possédée par les démons. Les voix des anges la décident à sauver son pays. Elle mène l’armée à la victoire et met l’énamouré Carlo sur le trône, mais son père la dénonce comme sorcière. Quand elle peut à nouveau courir au combat, elle meurt de ses blessures, en se couvrant de gloire.



Giovanna d'Arco est l'un des opéras les plus originaux du jeune Verdi. Malgré les cabalettes « en série », la richesse de l'orchestration et la veine mélodique aux tournures inhabituelles contribuent au souffle des prières célestes, comme aux pages « fantastiques », à mi-chemin entre angélisme chrétien et démonisme païen. En outre, il a bénéficié d'un enregistrement flamboyant avec la jeune Montserrat Caballé galvanisée par un James Levine déchaîné.

Conférence animée par Olivier Braux, Conseiller culturel des Amis du Festival

