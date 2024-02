Conférence préparatoire à la production de l’Opéra de Marseille Don Quichotte de Jules Massenet Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence, lundi 18 mars 2024.

Conférence préparatoire à la production de l’Opéra de Marseille Don Quichotte de Jules Massenet Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Don Quichotte de Jules Massenet par Robert Moutot.

Don-Quichotte, un des plus grands mythes européens modernes, à l’instar de Don Juan, Roméo et Juliette, ou Faust, a inspiré de très nombreux compositeurs aussi bien dans des œuvres orchestrales que lyriques.

Jules Massenet, le plus grand compositeur d ‘opéras français de la troisième république (avec son rival et ami Saint-Saëns) s’en est emparé pour en faire une œuvre étonnante bien loin du roman de Miguel de Cervantes.

Lors de la création en 1910, à l’opéra de Monte Carlo, le rôle-titre a été confié à Féodor Chaliapine cette grande basse russe incarne à la perfection ce personnage du Chevalier de la triste figure dont la quête amoureuse a tout d ‘une quête mystique.

Ce fut le dernier grand opéra que Massenet a pu voir sur scène deux ans avant sa mort. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 18:00:00

fin : 2024-03-18 19:30:00

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

L’événement Conférence préparatoire à la production de l’Opéra de Marseille Don Quichotte de Jules Massenet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence