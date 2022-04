Conférence : “Préparation mentale, confiance, apprentissage, objectifs, expériences olympiques” Caen, 26 avril 2022, Caen.

Conférence : “Préparation mentale, confiance, apprentissage, objectifs, expériences olympiques” IAE Caen 3 rue Claude Bloch Caen

2022-04-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-26 00:00:00 00:00:00 IAE Caen 3 rue Claude Bloch

Caen Calvados

Cette conférence de 45 minutes aura pour but de parler de la préparation mentale comme atout pour avoir plus confiance en soi et pour atteindre ses objectifs qu’ils soient professionnels, sportifs ou personnels. Gérard Baglin pourra nous aiguiller sur cet aspect mental.

iae@unicaen.fr +33 6 23 15 66 50 https://www.iae.unicaen.fr/actualites-page.php?id_news=1208

