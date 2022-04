CONFÉRENCE ‘PREMIER HIVER DE GUERRE SUR LE FRONT BACCARAT-BADONVILLER’ Badonviller Badonviller Catégories d’évènement: Badonviller

Badonviller Meurthe-et-Moselle Conférence sur le “premier hiver de guerre sur le front Baccarat-Badonviller” animée par Sébastien Bonhomme, directeur de la Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois. Plus d’informations auprès de l’association Guerre en Vosges au 03 29 41 72 63. Sébastien Bonhomme

