Conférence » Préhistoire, les premiers Lot-et-Garonnais » salle des fêtes Laroque-Timbaut, jeudi 11 avril 2024.

Conférence » Préhistoire, les premiers Lot-et-Garonnais » salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Remontons dans le temps, entre -500 000 ans et -5 000 avant JC à la rencontre des premiers Hommes qui ont parcouru nos vallées et nos coteaux. Pour nous présenter ces temps anciens, M Alain Turq, spécialiste de la préhistoire de notre région, qui a participé à la muséographie de plusieurs musées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 14:30:00

fin : 2024-04-11 16:30:00

salle des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine christian.meyzonnat@orange.fr

