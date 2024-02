CONFÉRENCE- POUVOIR, PARENTÉ ET ÉGLISE Béziers, jeudi 14 mars 2024.

CONFÉRENCE- POUVOIR, PARENTÉ ET ÉGLISE Béziers Hérault

Etude de la parenté et la seigneurie en Rouergue et en Languedoc aux XIe et XIIe siècle autour de la famille Levezou qui donna 2 évêques de Béziers. Entrée libre. Réfectoire des Abbés.

Etude de la parenté et la seigneurie en Rouergue et en Languedoc aux XIe et XIIe siècle autour de la famille Lévezou qui donna deux évêques de Béziers Arnaud de Lévezou (1095-1121) et Bermond de Lévezou (1126-1152).

Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques au Ministère de la Culture et de la Communication S.A.S.L.B.

Entrée libre.

Réfectoire des Abbés .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement CONFÉRENCE- POUVOIR, PARENTÉ ET ÉGLISE Béziers a été mis à jour le 2024-02-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE