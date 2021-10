Conférence – Pourquoi la spectaculaire remontada du thon rouge de l’Atlantique Saint-Lunaire, 21 octobre 2021, Saint-Lunaire.

Conférence – Pourquoi la spectaculaire remontada du thon rouge de l’Atlantique 2021-10-21 15:00:00 – 2021-10-21 Salle Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Par le Dr Fonteneau Ancien chercheur, directeur de recherches à l’IRD, expert dans le domaine de la biologie et de l’exploitation des ressources thonières mondiales.

La conférence fait d’abord un panorama des diverses particularités biologiques de ce thonidé grand migrateur et de l’histoire de l’exploitation du thon rouge de l’Atlantique durant 3 millénaires.

Elle fait ensuite un examen du diagnostic de forte surexploitation de ce stock qui était obtenu par les scientifiques de la commission internationale pour la Conservation des Thonidés (l’ICCAT) durant les années 1995-2005 et sur les sérieuses menaces d’extinction du stock qui étaient affrontées alors.

Les diverses causes de la très rapide et spectaculaire « Remontada » de ce stock dans tout l’Atlantique y compris depuis 5 ans son retour en Norvège et en Bretagne, sont présentées et discutées.

Cet efficace sauvetage par l’ICCAT et ses pays membres d’une précieuse ressource halieutique est exemplaire des possibilités de bien gérer l’exploitation des ressources halieutiques.

Entrée libre.

Jeudi 21 octobre 2021 – 15h – Salle Jean Rochefort

universitedetouslessavoirs@orange.fr +33 6 50 73 97 30 https://www.utlsdinard.fr/qui-sommes-nous.html

Par le Dr Fonteneau Ancien chercheur, directeur de recherches à l’IRD, expert dans le domaine de la biologie et de l’exploitation des ressources thonières mondiales.

La conférence fait d’abord un panorama des diverses particularités biologiques de ce thonidé grand migrateur et de l’histoire de l’exploitation du thon rouge de l’Atlantique durant 3 millénaires.

Elle fait ensuite un examen du diagnostic de forte surexploitation de ce stock qui était obtenu par les scientifiques de la commission internationale pour la Conservation des Thonidés (l’ICCAT) durant les années 1995-2005 et sur les sérieuses menaces d’extinction du stock qui étaient affrontées alors.

Les diverses causes de la très rapide et spectaculaire « Remontada » de ce stock dans tout l’Atlantique y compris depuis 5 ans son retour en Norvège et en Bretagne, sont présentées et discutées.

Cet efficace sauvetage par l’ICCAT et ses pays membres d’une précieuse ressource halieutique est exemplaire des possibilités de bien gérer l’exploitation des ressources halieutiques.

Entrée libre.

Jeudi 21 octobre 2021 – 15h – Salle Jean Rochefort

dernière mise à jour : 2021-10-13 par