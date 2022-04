Conférence : Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience. Concarneau, 16 juin 2022, Concarneau.

Conférence : Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience. Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

2022-06-16 – 2022-06-16 Musée de la Pêche 3 rue Vauban

Concarneau 29900 Concarneau

Par Didier Gascuel, directeur du Centre de Sciences Aquatiques et de la Pêche à l’Institut Agro Agrocampus Ouest de Rennes, membre du Conseil scientifique des pêches de l’Union Européenne.Didier Gascuel apporte un diagnostic de la surexploitation des mers et propose des principes nouveaux pour mettre sur pied la “pêchécologie”, qui réconcilierait l’exploitation et la conservation, les hommes et leur territoire, le local et le global.

Une révolution dans la mer est possible, pour qu’avec les poissons, les écosystèmes et la diversité du vivant, l’aventure humaine continue.

Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

museepeche@cca.bzh +33 2 98 97 10 20 http://www.musee-peche.fr/

